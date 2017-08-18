Водитель, сбивший полицейских в Барселоне, не имеет отношения к теракту

МАДРИД, 18 авг – РИА Новости. Водитель машины, который сбил полицейских, погиб, он не имеет отношение к теракту, сообщил на пресс-конференции глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосеп Луис Траперо.

"Этот человек мертв, он испанец, его связь с террористами не подтверждена", — заявил он.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти испанской автономной области Каталония подтвердили гибель 13 человек, 100 ранены. Каталонская полиция квалифицировала происшедшее как теракт.