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В мире

"Скрытый апартеид": жизнь "неприкасаемых" в Индии

08:0018.08.2017
(обновлено: 08:01 18.08.2017)
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© AP Photo / Altaf QadriДалит во время протеста возле здания парламента в Нью-Дели. Архивное фотоДалит во время протеста возле здания парламента в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Altaf Qadri

Слово "далит", которым принято называть индийских "неприкасаемых", можно перевести как "угнетаемый". Каждый день в Индии насилуют в среднем трех женщин из числа далитов и убивают двоих представителей этой касты. По официальной статистике, преступления против "неприкасаемых" происходят каждые 18 минут. И хотя новый президент страны Рам Натх Ковинд сам принадлежит к далитам, это пока мало влияет на их положение в обществе.

По индуистским поверьям, люди были созданы богом Брахмой. Из своих уст он создал жрецов-брахманов, из рук — воинов-кшатриев, из бедер получились торговцы — вайшья, а из стоп — слуги-шудры. "Неприкасаемые" не входят в число этих варн и занимают самые низкие ступени в кастовой системе.

© AP Photo / R S IyerПротестующий спит возле здания парламента в Нью-Дели, Индия. 21 мая 2017
© AP Photo / R S Iyer
Протестующий спит возле здания парламента в Нью-Дели, Индия. 21 мая 2017

Сегодня в Индии никто не называет этих людей "неприкасаемыми", но им от этого не стало легче. По-прежнему любой представитель другого сословия может сделать с ними практически все что угодно. На законодательном уровне насилие в отношении "зарегистрированных каст" — еще одно политкорректное название далитов — запрещено. Но в реальности дело обстоит совершенно иначе.

© AP Photo / Ajit Solanki, FileЧлены индийской общины Далит на митинге в Ахмадабаде. 20 июля 2016 года
© AP Photo / Ajit Solanki, File
Члены индийской общины Далит на митинге в Ахмадабаде. 20 июля 2016 года

В повседневной жизни далиты выполняют самую грязную работу: занимаются свежеванием скота, работают прачками, чистят улицы от нечистот. В школах детей-далитов унижают одноклассники. Им запрещено есть с общей посуды в столовых и даже пить из-под крана, которым могут пользоваться представители "высших каст". Бывшим "неприкасаемым" запрещено входить в индуистcкие храмы.

В деревнях далиты живут в отдельных районах. Когда в одной из таких деревень их жилища обнесли стеной, начались протесты. Не из-за самой стены, а потому, что над ней протянули проволоку под напряжением. После акций проволоку убрали, но стену оставили. Бывших "неприкасаемых" часто избивают. Любое нарушение кастовых обычаев жестоко карается. Известны случаи, когда возмущенные поведением далитов представители других каст врывались в их дома и избивали всех обитателей, не щадя ни детей, ни беременных женщин. Доходит до того, что дома сжигают вместе с обитателями.

© AP Photo / Gurinder OsanЧлен индийской общины Далит на митинге в Нью-Дели, Индия. 5 декабря 2005 года
© AP Photo / Gurinder Osan
Член индийской общины Далит на митинге в Нью-Дели, Индия. 5 декабря 2005 года

Сейчас в Индии проводится политика, направленная на борьбу с притеснением из-за кастовой принадлежности. Им официально разрешено ходить в школу, для них сформированы квоты на поступление в университеты. Есть даже 30 далитов-миллионеров, но это исключение, которое подтверждает правило.

© AP Photo / Manish SwarupЧлен индийской общины Далит, который был атакован после митинга. 24 мая 2017
© AP Photo / Manish Swarup
Член индийской общины Далит, который был атакован после митинга. 24 мая 2017

Полиция неохотно расследует преступления против неприкасаемых. Примером может служить случай, когда 14-летнюю девочку на протяжении двух месяцев держал в заточении мужчина из более привилегированной касты и насиловал вместе с 11 своими друзьями. Вскоре после того, как девочку освободили, она скончалась. Преступника отпустили под залог.

© AP Photo / Ajit SolankiМужчины молятся перед статуей Будды на фестивале Будды Пурнима в Ахмадабаде, Индия. 10 мая 2017
© AP Photo / Ajit Solanki
Мужчины молятся перед статуей Будды на фестивале Будды Пурнима в Ахмадабаде, Индия. 10 мая 2017

Существует несколько способов выйти из "угнетаемых каст". Поскольку определить принадлежность человека к той или иной касте можно только по фамилии, далиты, переезжая в города, где их никто не знает, часто ее меняют, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но наиболее распространенный метод — это переход в другую религию. Известны случаи, когда "неприкасаемые" целыми кварталами принимали буддизм. Но и этот способ не универсален — от перехода в другую религию кожевник не получит образование и не станет больше зарабатывать.

© AP Photo / Ajit SolankiЧлены индийской общины Далит на митинге против нападения на членов их общин в Ахмадабаде. 31 июля 2016
© AP Photo / Ajit Solanki
Члены индийской общины Далит на митинге против нападения на членов их общин в Ахмадабаде. 31 июля 2016

В последние годы далиты все чаще организовывают массовые акции протеста, где требуют положить конец кастовому неравенству. "Угнетаемые" составляют около 17% населения Индии — это более 200 миллионов человек. Но даже численность здесь не гарантирует успеха — история притеснения "неприкасаемых" в Индии насчитывает не одно тысячелетие.

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