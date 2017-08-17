После теракта в Барселоне 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в теракте в Барселоне в тяжелом состоянии, 23 — в состоянии средней тяжести, такие данные привела служба Гражданской защиты Каталонии.

По ее данным, еще 42 человека получили легкие травмы. Всего пострадали 80 человек, 13 погибли, сообщает ведомство.

Ведомство также опубликовало список больниц, куда были доставлены раненые.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти испанской автономной области Каталония подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали.

Каталонская полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Задержаны два человека. Еще один человек, который совершил наезд на полицейских, и также может быть причастен к теракту, мертв – по данным СМИ, он или погиб в ходе перестрелки, или застрелился.