Заворотнюк оказалась рядом с местом теракта в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российская актриса Анастасия Заворотнюк рассказала, что была недалеко от места теракта в Барселоне и покинула его за несколько минут до случившегося.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти испанской автономной области Каталония подтвердили гибель 13 человек, 80 ранены. Каталонская полиция квалифицировала происшедшее как теракт.

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Авг 17 2017 в 11:05 PDT

По словам актрисы, она приехала к подруге, которая живет рядом с улицей Рамбла. Позднее Заворотнюк в Instagram опубликовала видеоролик, где рассказала, что не может покинуть Барселону из-за серьезной пробки, образовавшейся во время поиска полицией водителя микроавтобуса, въехавшего в людей.

"Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжелое чувство… Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули его за 10-15 минут до ужасной трагедии. Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию!" — написала Заворотнюк в Instagram.