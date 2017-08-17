Полиция попросила не публиковать фотографии с места теракта в Барселоне

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы Каталонии призывают не публиковать фотографии с места теракта и не распространять непроверенную информацию.

"Не публикуйте фотографии полицейских, изображения, которые могут затронуть чьи-то чувства. Следите за официальными источниками, не распространяйте слухи", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти испанской автономной области Каталония подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали. Каталонская полиция квалифицировала происшедшее как теракт.

В связи с терактом задержаны два человека, подтвердила полиция. Еще один человек, который совершил наезд на полицейских, и также может быть причастен к теракту мертв – по данным СМИ, он или погиб в ходе перестрелки, или застрелился.