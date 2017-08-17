В Вашингтоне активисты готовятся к масштабной акции за расовое равноправие

НЬЮ-ЙОРК, 17 авг — РИА Новости. Активисты готовятся к масштабному маршу за расовое равноправие и справедливость 30 сентября в Вашингтоне. Информация об акции распространяется в социальных сетях.

"Наша задача — использовать энергию национальных протестов и недовольства расовой несправедливостью для национальной мобилизации, которая укрепит усилия нации в борьбе за расовое равенство и справедливость", — говорится в заявлении.

Организаторами акции, как сообщается, выступают различные организации и частные лица. Они призывают выйти на улицу против "несправедливого правосудия и одобренного государством уничтожения черных, цветных и коренных американцев", против "превращения в преступников иммигрантов с документами и без", и против криминализации расовых меньшинств.

Очередная волна демонстраций на расовой почве возникла в США после событий в городе Шарлоттсвилль 12 августа, где прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла девушка, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек. Поводом для протестов ультраправых стало решение властей Шарлоттсвилля перенести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли.