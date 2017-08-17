При теракте в Барселоне погибли и пострадали более 90 человек

Ситуация на месте теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. При теракте в Барселоне погибли и пострадали более 90 человек. Об этом сообщает El Periodico со ссылкой на главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

По словам Пучдемона, жертвами нападения стали 12 человек, 15 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Двое подозреваемых в совершении теракта задержаны.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Ответственность за него взяла на себя группировка ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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