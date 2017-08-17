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В мире

Теракт в Барселоне: двое подозреваемых задержаны, один ликвидирован

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Теракт в Барселоне (74)
23:2517.08.2017
(обновлено: 23:29 17.08.2017)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкСитуация на месте теракта в БарселонеСитуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Барселоне в четверг произошел теракт, аналогичный тому, который случился в прошлом году в Ницце: машина въехала в толпу людей в пешеходной зоне. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 80 человек пострадали. По данным СМИ, полиция задержала двоих подозреваемых в теракте, еще один — ликвидирован в результате перестрелки. Ростуризм и посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших. Политики из многих стран мира соболезнуют пострадавшим и погибшим в теракте, в США и РФ заявили о готовности помочь в расследовании. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение.

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© 2017 Associated Press
Теракт в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу

Хотел сбить как можно больше людей

В четверг днем машина въехала в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Перед тем, как врезаться в толпу машина проехала около 400 метров. Она остановилась после столкновения с киоском.

Место наезда автобуса на пешеходов в Барселоне
© Фото : @Vil_Music
Теракты, связанные с наездом автомобилей на людей в мире в 2016-2017 годах

Водитель автомобиля, совершивший наезд на толпу людей в Барселоне, специально вел машину зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей, рассказал ставший очевидцем трагедии французский турист в эфире телеканала BFMTV.

"Я видел, как водитель вел машину зигзагами, стараясь нанести как можно больший урон", — рассказал француз. Он отметил, что в начавшейся панике вместе с другими людьми бросился бежать и укрылся в одном из близлежащих ресторанов.

Первоначально местная пресса писала, что власти пока не рассматривают инцидент как теракт. Но позднее испанская полиция ввела в действие протокол на случай террористических атак, а местная каталонская полиция назвала случившееся терактом.

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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"Слышали выстрелы". Россиянка рассказала о теракте в Барселоне

Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне. Тринадцать человек погибли, 80 находятся в больницах после атаки в испанской Барселоне, сообщил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Ранее власти официально подтверждали гибель одного человека. Полиция призывает не приближаться к месту теракта и избегать центра города. Все развлекательные мероприятия в городе отменены. Таксисты возят людей бесплатно. Улицы в районе Рамблы оцеплены, магазины закрыты.

Как сообщил МИД Греции, среди пострадавших есть гражданка страны.

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение в Барселоне, передает агентство Рейтер.

При аналогичном теракте в Ницце в июле 2016 года, когда водитель грузовика протаранил толпу людей, жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек.

Двое террористов задержаны, один — ликвидирован

Полиция Каталонии подтвердила, что в связи с терактом в Барселоне задержаны два человек.

При этом полиция Каталонии опровергла сообщения СМИ о вооруженных людях, забаррикадировавшихся в одном из ресторанов Барселоны. Ранее сообщалось, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов и взяли заложников.

Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
Первые кадры с места теракта в Барселоне

Ранее СМИ сообщили, что установлена личность водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов. Согласно этим данным, речь идет о некоем Дриссе Укабире (Driss Oukabir), который взял фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода (провинция Барселона). Он живет в муниципалитете Риполь, родился в Мелилье. По другим данным, он жил на юге Франции. Полиция сейчас изучает его социальные сети и выясняет, с какими людьми он может быть связан.

Испанские СМИ сообщили, что полиция, предположительно, нашла второй фургон, который могли использовать преступники, совершившие наезд на пешеходов в Барселоне. Фургон обнаружен рядом с рестораном Burger King в районе Вик.

Информация о россиянах проверяется

Посольство РФ в Испании проверяет, есть ли среди пострадавших или погибших в Барселоне граждане России, заявила РИА Новости по телефону из Мадрида пресс-секретарь дипмиссии Ольга Ефимова.

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
В Барселоне два полицейских получили ранения в перестрелке с террористом

"Информация уточняется", — сказала Ефимова, отвечая на соответствующий вопрос. Ростуризм находится на связи с ситуационным центром МИД РФ и в настоящий момент также выясняет, есть ли среди пострадавших россияне, сообщила РИА Новости советник главы ведомства Светлана Сергеева. Она добавила, что Барселона является одним из популярных направлений отдыха у россиян в это время года.

"Безусловно, сейчас разгар сезона, и Барселона является одним из привлекательных мест для российских туристов. Но сколько их точно, надо узнавать", — сказала советник главы Ростуризма.

Ассоциация "Турпомощь" пока не получала данных о пострадавших россиянах. Сейчас в столице Каталонии, по данным ассоциации, может находиться несколько тысяч граждан России, сообщил РИА Новости глава "Турпомощи" Александр Осауленко.

Одна группа российских туристов на момент инцидента находилась на площади Каталунья, с которой начинается улица Рамбла, рассказал РИА Новости турист Александр Киселев. По его словам, группу удалось оперативно вывезти из центра города.

"Вначале была паника, не знали, куда бежать. Всю группу разбросало по площади. Потом быстро приехал наш автобус, мы запрыгнули в него и уехали из центра. Сначала было замешательство, сейчас шок", — поделился он. Никого из пострадавших он не видел.

Забота о туристах

Департамент по туризму Барселоны предложил переселить в другие гостиницы туристов, остановившихся в районе улицы Рамбла, который в настоящее время оцеплен после наезда на людей, сообщает газета El Periodico.

Ситуация на месте теракта в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В центре Барселоны произошел теракт, 12 человек погибли

Как заявил президент ведомства Жоан Гаспар, гостиницы Барселоны открыты для тех, кто нуждается в размещении. Он заявил, что люди не должны остаться на улице, пока продолжается полицейская операция.

"Пусть они приходят, мы позаботимся о них, пока не открыли Рамблу", — заявил Гаспар. Он добавил, что в оцепленном районе находится более 50 отелей, где проживают тысячи туристов.

Европа, РФ и США солидарны с Испанией

Вся Европа в эти минуты солидарна с Барселоной, заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
Мужчина, которого считали водителем фургона в Барселоне, явился в полицию

"Вся Европа с Барселоной. Наши мысли о погибших и пострадавших при этой трусливой атаке", — написал он в Twitter.

Германия выражает соболезнования жертвам атаки в Барселоне, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

"Я глубоко поражен сообщениями из Барселоны. Наши соболезнования жертвам, их друзьям и близким", — заявил Габриэль, его слова приводятся на официальной странице МИД ФРГ в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил соболезнования после теракта в Барселоне, где машина наехала на людей.

"Все мои мысли о жертвах трагической атаки в Барселоне. Мы останемся едины и решительны", — написал Макрон в своем Twitter.

США готовы оказать помощь Испании в расследовании атаки в Барселоне, которая имеет "признаки теракта", заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Эйфелева башня. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Барселоне

"Инцидент в Барселоне имеет признаки теракта… США готовы помочь Испании в расследовании атаки в Барселоне", — заявил Тиллерсон, выступая на пресс-конференции.

Москва решительно осуждает теракт в Барселоне, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства на официальной странице в Twitter.

"Решительно осуждаем теракт в Барселоне. Уверены, этому злу нет оправдания. Передаем слова сочувствия народу Испании. Скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с терактом в центре Барселоны, отметив, что случившееся говорит о необходимости реального объединения усилий в борьбе против террора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Очевидец теракта в Барселоне: это было что-то невообразимое

"Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершенное против мирных граждан. Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора", — говорится в телеграмме президента.

Россия в случае обращения со стороны Испании окажет всю необходимую помощь и поддержку в расследовании теракта в Барселоне, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Предложение России о создании единой международной антитеррористической коалиции в силе и, как показывает жизнь, все еще актуально, к сожалению. Уверен, что наша страна в случае соответствующего обращения со стороны испанских правоохранительных органов окажет всю необходимую помощь и поддержку для расследования этого чудовищного преступления", — сказал Слуцкий журналистам.

* Запрещенная в России террористическая организация

Теракт в Барселоне
© РИА Новости, Инфографика
Теракт в Барселоне

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