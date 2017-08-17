В Барселоне в полдень пятницы пройдет минута молчания

Ситуация на месте теракта в Барселоне

Ситуация на месте теракта в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мэр Барселоны Ада Колау объявила о минуте молчания, которая пройдет в городе в знак скорби о жертвах теракта.

Как пишет газета Periodico, минута молчания начнется в пятницу в 12.00 (13.00 мск) на площади Каталонии.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 12 человек, более 90 пострадали. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, еще один был убит перестрелке с полицией.