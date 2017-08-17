"Слышали выстрелы". Россиянка рассказала о теракте в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россиянка Алена, ставшая очевидицей теракта в Барселоне, рассказала, как фургон сбивал людей на пешеходной улице в центре города.

© Голос России Очевидица трагедии в Барселоне рассказала, что происходило во время теракта © Голос России Очевидица трагедии в Барселоне рассказала, что происходило во время теракта

По словам свидетельницы, в момент теракта она находилась в магазине на улице Рамбла. "Очень большой шум, как будто много машин бьются одна о другую, ничего не понятно", — сообщила девушка.

Фургон, по словам Алены, проехал по пешеходной части улицы, сбивая людей. "Мы побежали смотреть, но люди начали вбегать в наш магазин, и мы успели начать закрывать ставни", — рассказала россиянка. "Мы закрылись, сидели, слышали выстрелы и шум", — добавила она.

Когда собравшиеся в магазине открыли ставни, то увидели полицейских, которые в поисках сбежавшего водителя фургона обыскивали припаркованные автомобили. При этом, по словам Алены, предполагаемый террорист в это время скрывался в расположенном рядом турецком кафе.

Спустя более чем два часа полицейские приказали собравшимся в магазине группами выходить на улицу, где в это время еще лежали несколько тел погибших.

Алена также рассказала, что власти просят жителей и гостей Барселоны не собираться вместе. Несмотря на это, она подчеркнула, что никакой паники в городе нет. "Полиция очень хорошо относится к людям, объясняет, рассказывает, даже конфеты детям дает", — добавила она.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 50 пострадали. Двое предполагаемых организаторов теракта были задержаны полицией. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".