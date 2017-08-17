В Барселоне два полицейских получили ранения в перестрелке с террористом

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Двое полицейских получили ранения в перестрелке с одним из предполагаемых организаторов теракта в Барселоне, пишет газета Periodico.

Сообщалось, что подозреваемый был убит в столкновении с правоохранителями.

По данным издания, полицейские вступили в перестрелку с людьми в белом Ford Focus, которые не остановились по требованию правоохранителей.

Ранее сообщалось, что белый Ford Focus совершил наезд на трех полицейских в Барселоне.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.