В Барселоне два полицейских получили ранения в перестрелке с террористом

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Двое полицейских получили ранения в перестрелке с одним из предполагаемых организаторов теракта в Барселоне, пишет газета Periodico.
Сообщалось, что подозреваемый был убит в столкновении с правоохранителями.
По данным издания, полицейские вступили в перестрелку с людьми в белом Ford Focus, которые не остановились по требованию правоохранителей.
Ранее сообщалось, что белый Ford Focus совершил наезд на трех полицейских в Барселоне.
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.