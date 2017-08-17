Глава МВД Польши объяснил теракт в Барселоне политикой в отношении беженцев

ВАРШАВА, 17 авг — РИА Новости. Глава МВД Польши Мариуш Блащак не сомневается, что в Барселоне произошел именно теракт и уверен, что его стране подобное не грозит из-за строгой политики к беженцам.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек.

Выступая в эфире польского телевидения Блащак заявил, что строгая политика в отношении беженцев является залогом безопасности Польши.

"Мы делаем все, чтобы она (Польша — ред.) была в безопасности и не соглашаемся на прием беженцев", — сказал министр.

"Конечно, выводы напрашиваются сами. В Польше у нас нет мусульманских общин, которые существуют анклавами, которые очень многочисленные, которые представляют собой естественные условия для исламских террористов", — сказал он.

Блащак при этом подчеркнул, что в Испании "несомненно, произошел теракт". "Это известные методы, используемые исламскими террористами, например, в Ницце, Стокгольме или Лондоне", — сказал он.

"К сожалению, этот процесс продолжается. Это проблема всей Европы. В Польше не доходит до такого рода ситуации, потому что Польша не имеет мест, в которых живут люди, не интегрированные с местом, куда пришли", — заявил министр.

Соболезнование близким жертв теракта в Барселоне высказал президент Польши Анджей Дуда.

МИД страны сообщил, что пока не имеет сведений о пострадавших гражданах Польши.