ВАРШАВА, 17 авг — РИА Новости. Глава МВД Польши Мариуш Блащак не сомневается, что в Барселоне произошел именно теракт и уверен, что его стране подобное не грозит из-за строгой политики к беженцам.
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек.
Выступая в эфире польского телевидения Блащак заявил, что строгая политика в отношении беженцев является залогом безопасности Польши.
"Мы делаем все, чтобы она (Польша — ред.) была в безопасности и не соглашаемся на прием беженцев", — сказал министр.
"Конечно, выводы напрашиваются сами. В Польше у нас нет мусульманских общин, которые существуют анклавами, которые очень многочисленные, которые представляют собой естественные условия для исламских террористов", — сказал он.
Блащак при этом подчеркнул, что в Испании "несомненно, произошел теракт". "Это известные методы, используемые исламскими террористами, например, в Ницце, Стокгольме или Лондоне", — сказал он.
"К сожалению, этот процесс продолжается. Это проблема всей Европы. В Польше не доходит до такого рода ситуации, потому что Польша не имеет мест, в которых живут люди, не интегрированные с местом, куда пришли", — заявил министр.
Соболезнование близким жертв теракта в Барселоне высказал президент Польши Анджей Дуда.
МИД страны сообщил, что пока не имеет сведений о пострадавших гражданах Польши.
В четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.
ЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.
В момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.
Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.
В результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.
Сразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.
Испанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.
На данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.
По данным СМИ, госпитализированы 56 человек.
Один из подозреваемых в теракте был задержан.
Еще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.