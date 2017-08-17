РИМ, 17 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Глава МВД Италии Марко Миннити после атаки в Барселоне созвал внеочередное заседание национального Антитеррористического комитета стратегического анализа, сообщила пресс-служба МВД.

Участие в экстренном совещании, которое начнется в 11.00 (12 мск) в МВД, примут руководители всех правоохранительных органов и спецслужб Италии.

В свою очередь министр иностранных дел страны Анджелино Альфано заявил, что Италия ведет работу по оказанию помощи оказавшимся в Барселоне соотечественникам.

"(Испытываем) боль из-за ужасной атаки в сердце Европы. Выражаем близость семьям погибших и раненых", — приводит слова Альфано итальянский МИД.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек.