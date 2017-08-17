ИГ* взяло ответственность за теракт в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение в Барселоне, передает агентство Рейтер.
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 50 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.
* Террористическая организация, запрещенная в России.