После теракта в Барселоне арестовали двух человек

Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МАДРИД, 17 авг — РИА Новости. Два человека задержаны после теракта в Барселоне, заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, сообщает El País.

Он также заявил, что 12 человек погибли и 80 ранены. Ранее власти сообщали о 13 погибших и 50 пострадавших.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

Агентство Рейтер сообщило, что запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)* взяла ответственность за нападение.

* Запрещенная в России террористическая организация