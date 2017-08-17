МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. США и страны Европы должны сконцентрироваться не на выяснении отношений и санкционной риторике, а на реальной борьбе с терроризмом, заявил член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев, комментируя произошедший в Испании теракт.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне, еще 50 пострадали. По данным СМИ, число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 60 человек. Каталонская полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

"США и страны Европы должны сконцентрироваться не на выяснении отношений с КНДР, Венесуэлой, Ираном и другими странами, а также не на санкционной риторике в отношении РФ, а на реальной борьбе с терроризмом. Мощность стран, которые реально могут влиять и действовать против международного терроризма, направлена далеко не на борьбу с этим злом. Отношения разбалансированы, это видят террористы и пользуются этим", — сказал Шхагошев, слова которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что в таких условиях спецслужбы не могут эффективно взаимодействовать.

"Постоянно выясняя отношения с другими странами, США и Европа разрушают связи спецслужб в борьбе с международным терроризмом. Россия всегда заявляла о готовности сотрудничать в этом вопросе. Мир сейчас не на том сконцентрирован, для террористов это является сигналом к действию, география их террористической деятельности расширяется", — подчеркнул депутат.

По его словам, Россия в настоящее время "самая информированная страна по деятельности террористических организаций, потому что эпицентром терроризма является Сирия, а РФ в большей степени контролирует там ситуацию". "Если сотрудничать с нашей страной, я уверен, мы могли бы очень многим странам помочь, в том числе и Испании", — добавил парламентарий.