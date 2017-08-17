Число пострадавших при теракте в Барселоне выросло до 80

Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Тринадцать человек погибли, 80 находятся в больницах после атаки в испанской Барселоне, сообщил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Он отметил хорошую работу правоохранительных органов. "Наша демократия будет бороться с терроризмом, где бы он не происходил", — сказал Пучдемон в ходе выступления, которое транслирует телеканал 24 Horas.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Теракт в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу

Пучдемон также напомнил, что Барселона не единственный город, который в последнее время стал объектом нападения, напомнив о терактах во Франции, Брюсселе и Лондоне.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.