Путин выразил соболезнования королю Испании после теракта в Барселоне

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с терактом в центре Барселоны, отметив, что случившееся говорит о необходимости реального объединения усилий в борьбе против террора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек.

"Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершенное против мирных граждан. Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора", – говорится в телеграмме президента.

Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.