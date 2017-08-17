СМИ: в Барселоне ликвидировали одного из предполагаемых террористов

Скорая помощь оказывает помощь пострадавшим на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Скорая помощь оказывает помощь пострадавшим на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне убит в ходе перестрелки, сообщает газета La Vanguardia.

Полиция подтвердила, что задержан один человек в связи с терактом в Барселоне, но опровергла сообщения о том, что подозреваемых забаррикадировался в баре.

По данным испанских СМИ, задержан Дрисс Оукабир (Driss Oukabir), выходец из северной Африки, родившийся во французском Марселе, он жил в Каталонии.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек.