В СМИ появились подробности о предполагаемом террористе в Барселоне

Девушка, пострадавшая в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Девушка, пострадавшая в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Барселоне Дриссе Оукабир (Driss Oukabir), задержанный полицией, родился во французском Марселе, но жил в Испании, сообщает телеканал 24 Horas.

ÚLTIMA HORA | La policía identifica a uno de los implicados en el atentado de Barcelona: Driss Oukabir https://t.co/7GVta71l4U pic.twitter.com/pUDR1pAmhy — EL PAÍS (@el_pais) 17 августа 2017 г.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Этот человек, по данным испанских СМИ, взял фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода (провинция Барселона).

Полиция сейчас изучает его социальные сети и выясняет, с какими людьми он может быть связан.

Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах. По последним данным, могли погибнуть 13 человек. При этом власти официально подтверждают, что один человек погиб, 32 ранены, однако предупреждают, что число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.



