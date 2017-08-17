Власти подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в теракте в Барселоне, еще 50 пострадали, сообщил советник внутренних дел Каталонии Жоакин Форн.
"Можем подтвердить 13 погибших и более 50 раненых", — говорится в сообщении Форна в Twitter.
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Район оцеплен, закрыто метро и магазины.
Ранее власти официально подтверждали гибель одного человека.