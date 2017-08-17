Премьер Испании отправился в Барселону, где произошел теракт

Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МАДРИД, 17 авг — РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой и заместитель председателя правительства Сорайя Саэнс де Сантамария отправились в Барселону, где в четверг произошел теракт, сообщают местные СМИ.

Кроме того, в каталонскую столицу отправился глава МВД Хуан Игнасио Соидо.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя.

Советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн заявил, что власти Каталонии официально подтверждают информацию об одном погибшем и 32 раненых в результате ЧП в Барселоне в четверг. Медицинская помощь оказана 64 людям.

За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>