Власти Барселоны предложили переселить туристов, остановившихся в районе ЧП

Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Департамент по туризму Барселоны предложил переселить в другие гостиницы туристов, остановившихся в районе улицы Рамбла, который в настоящее время оцеплен после наезда на людей, сообщает газета El Periodico.

Как заявил президент ведомства Жоан Гаспар, гостиницы Барселоны открыты для тех, кто нуждается в размещении. Он заявил, что люди не должны остаться на улице, пока продолжается полицейская операция.

"Пусть они приходят, мы позаботимся о них, пока не открыли Рамблу", — заявил Гаспар. Он добавил, что в оцепленном районе находится более 50 отелей, где проживают тысячи туристов.

Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом и ведет розыск водителя. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах. По последним данным, могли погибнуть 13 человек. При этом власти официально подтверждают, что один человек погиб, 32 ранены, однако предупреждают, что число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.