В МИД России осудили теракт в Барселоне, которому "нет оправданий"

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Москва решительно осуждает теракт в Барселоне, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства на официальной странице в Twitter.
Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом и ведет розыск водителя. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах. Официально власти подтверждают, что один человек погиб, 32 ранены, однако предупреждают, что число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.
Решительно осуждаем теракт в #Barcelona. Уверены, этому злу нет оправдания. Передаём слова сочувствия народу Испании. Скорбим вместе с вами
— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 17 августа 2017 г.
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