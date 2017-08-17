В МИД России осудили теракт в Барселоне, которому "нет оправданий"

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Москва решительно осуждает теракт в Барселоне, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства на официальной странице в Twitter.

"Решительно осуждаем теракт в Барселоне. Уверены, этому злу нет оправдания. Передаем слова сочувствия народу Испании. Скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении.

Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом и ведет розыск водителя. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах. Официально власти подтверждают, что один человек погиб, 32 ранены, однако предупреждают, что число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.

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