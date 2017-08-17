Трамп предложил помощь в расследовании теракта в Барселоне

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты осуждают теракт в Барселоне и сделают все необходимое, чтобы оказать помощь.

"Соединенные Штаты осуждают атаку в Испании в Барселоне и сделают все необходимое, чтобы помочь", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Президент США призвал испанцев "быть жесткими и сильными". "Мы любим вас", — написал Трамп.

Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом и ведет розыск водителя. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах. По последним данным, могли погибнуть 13 человек. При этом власти официально подтверждают, что один человек погиб, 32 ранены, однако предупреждают, что число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.