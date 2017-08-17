Мэттис: США и Япония ответят единым фронтом на возможные угрозы КНДР

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США и Япония ответят единым фронтом на возможные угрозы со стороны КНДР, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Любая угроза со стороны Северной Кореи получит эффективный и единый ответ", — сказал Мэттис на совместной встрече США — Япония в формате "2+2" (министры иностранных дел и обороны). По его словам, Вашингтон и Токио готовы "ответить и, если надо, разгромить" любые угрозы в области безопасности.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".