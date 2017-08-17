В Европе могут находиться до трех тысяч экс-боевиков ИГ*, считают эксперты

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Александр Шишло. От 1200 до 3000 граждан стран-членов Евросоюза, воевавших в Сирии и Ираке в рядах террористической группировки "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ), вероятно, возвратились в Европу, сообщило в пятницу агентство Belga со ссылкой на данные европейкой сети по контролю за радикализацией RAN.

По оценке ее экспертов, всего на войну в Сирии и Ираке в период между 2011 и 2016 годами выехали в общей сложности более 42 тысяч иностранных боевиков из 120 стран, в том числе свыше 5 тысяч из Европы. Среди них — граждане Бельгии, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Дании, Финляндии, Италии, Нидерландов, Испании и Швеции. Из них 15-20% погибли, 30-35 % уже возвратились в свои страны и около 50 % еще находятся в Сирии и Ираке, приводит данные экспертов Belga.

*Террористическая организация, запрещенная в России