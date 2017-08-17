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В Барселоне автомобиль сбил трех полицейских
В мире

В Барселоне задержали одного из подозреваемых в теракте

Сюжет:
Главное за 17 августа 2017 года. (11)
20:5117.08.2017
(обновлено: 21:10 17.08.2017)
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© AFP 2017 / Josep LagoПолиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago

МАДРИД, 17 авг — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, сообщает телеканал 24 Horas. Официально эта информация не подтверждена.

Полицейские автомобили в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне
© AFP 2017 / Josep Lago
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 20 ранены

Ранее СМИ сообщили, что установлена личность водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов. Согласно этим данным, речь идет о некоем Дриссе Оукабире (Driss Oukabir), который взял фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода (провинция Барселона). Он живет в муниципалитете Риполь, родился в Мелилье. По другим данным, он жил на юге Франции.

Полиция сейчас изучает его социальные сети и выясняет, с какими людьми он может быть связан.

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© 2017 Associated Press
Теракт в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу

Ранее испанские СМИ сообщили, что полиция предположительно нашла второй фургон, который могли использовать преступники, совершившие наезд на пешеходов в Барселоне. По данным издания, фургон обнаружен рядом с рестораном Burger King в районе Вик.

Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом. Официально власти подтверждают, что погиб один человек, 32 ранены.

За развитием ситуации в Барселоне следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Первые кадры с места теракта в Барселоне
© AFP 2017 / Josep LagoВ четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
В четверг днем в центре каталонской столицы микроавтобус въехал в толпу людей.
© AP Photo / Manu FernandezЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.Люди на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
ЧП произошло в районе пешеходной улицы Рамбла - туристическом центре Браселоны.
© AP Photo / Manu FernandezВ момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
В момент инцидента в этой части улицы прогуливались десятки человек.
© AFP 2017 / Josep Lago Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.Скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Минивэн проехал по пешеходной зоне и врезался в киоск. После этого водитель автомобиля сбежал с места ЧП.
© AP Photo / Manu FernandezВ результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
В результате нападения есть погибшие и более 20 пострадавших.
© AFP 2017 / Josep LagoСразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.Автомобиль спецслужб в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Josep Lago
Сразу после инцидента с фургоном стало известно, что двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны. некоторые СМИ сообщают о том, что они захватили заложников.
© AP Photo / Manu FernandezИспанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
Испанская полиция считает, что произошедшее в Барселоне будет квалифицировано как теракт.
© AP Photo / Manu FernandezНа данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
На данный момент район, где произошло нападение, оцеплен, закрыто метро и магазины.
© AP Photo / Oriol DuranПо данным СМИ, госпитализированы 56 человек.Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Oriol Duran
По данным СМИ, госпитализированы 56 человек.
© AFP 2017 / Pau BarrenaОдин из подозреваемых в теракте был задержан.Люди звонят родственникам и друзьям после наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Один из подозреваемых в теракте был задержан.
© AP Photo / Oriol DuranЕще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Oriol Duran
Еще один автомобиль сбил трех полицейских в районе проспекта Диагональ, пока неизвестно, связан ли этот инцидент с терактом.
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