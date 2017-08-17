СМИ: водитель в Барселоне ехал на людей со скоростью 80 километров в час

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Водитель автомобиля, совершивший наезд на толпу в Барселоне, ехал скоростью около 80 километров в час, сообщила телерадиокомпания RTL со ссылкой на очевидца.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Теракт в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу

"Один из очевидцев сообщил, что автофургон врезался в толпу на скорости, по меньшей мере 80 километров в час", — говорится в сообщении.

В четверг в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу. Полиция рассматривает версию теракта. По данным СМИ, погибли 13 человек, по меньшей мере 20 ранены. Район оцеплен, закрыта станция метро и магазины. Власти рекомендуют людям не приближаться к месту происшествия.