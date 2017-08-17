Председатель ОБСЕ осудил "жестокий акт терроризма" в Барселоне

ВЕНА, 17 авг — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц соболезнует в связи с наездом автомобиля на толпу людей в Барселоне, осуждая этот "жестокий акт террора".

"Ужасные новости из Барселоны. Я осуждаю самым решительным образом этот жестокий акт терроризма в отношении невинных людей", — говорится в его заявлении в микроблоге Twitter.

Terrible news from #Barcelona. I condemn in the strongest terms this brutal act of #terror against innocent people. 1/2 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 17 августа 2017 г.

Он добавил, что мысленно он вместе с пострадавшими в этом нападении. "Терроризм не победит", — подчеркнул он.

Полиция разыскивает двух человек по подозрению в наезде на пешеходов в четверг в Барселоне, сообщает газета Vanguardiа.

Ранее сообщалось о том, что один или два человека забаррикадировались в турецком ресторане в Барселоне и захватили заложников. По другим данным, в ресторане находится один человек.