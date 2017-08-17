Порошенко распорядился создать группу по проверке данных о поставках в КНДР

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам проверки информации в публикации The New York Times о возможной передаче украинским предприятием "Южмаш" ракетных технологий КНДР.

Ранее Порошенко после скандала вокруг возможной передачи ракетных технологий КНДР поручил пригласить авторов статьи в The New York Times посетить Украину для "подтверждения необоснованности подозрений" в отношении Киева.

"С целью нейтрализации провокаций, связанных с публикацией статьи в издании The New York Times, основанной на выводах эксперта Международного института стратегических исследований… образовать рабочую группу по вопросам проверки информации, изложенной в статье", — говорится в распоряжении, опубликованном в четверг на сайте Порошенко.

Порошенко назначил руководителем рабочей группы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова и утвердил персональный состав. Он также распорядился, чтобы рабочая группа обеспечила проверку обнародованной информации и по ее результатам предоставила предложения в трехдневный срок.

В состав группы вошли представители СНБО, администрации президента, главного управления разведки Минобороны, МИД, Госслужбы экспортного контроля, Государственного космического агентства и Генпрокуратуры.

Ранее газета The New York Times опубликовала исследования американских экспертов, предполагающих, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет. Украинские власти и профильные ведомства опровергли эту информацию, заявив, что на заводах Украины таких двигателей не производится. Затем в Киеве предположили, что украинский двигатель мог быть скопирован "в какой-нибудь стране" и попасть в Северную Корею через территорию Китая. Впоследствии ряд украинских политиков заявили, что статья NYT про КНДР инспирирована из РФ.