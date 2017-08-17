СМИ: полиция ведет переговоры с захватившими заложников в Барселоне людьми

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Полиция ведет переговоры с вооруженными людьми, предположительно, захватившими заложников в турецком ресторане La Luna, сообщает газета El Periodico.

В четверг в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу. Полиция рассматривает версию теракта. По данным СМИ, погибли 13 человек, по меньшей мере 20 ранены. Район оцеплен, закрыта станция метро и магазины. Власти рекомендуют людям не приближаться к месту происшествия.

Ранее сообщалось о том, что после инцидента один или два человека забаррикадировались в турецком ресторане в Барселоне и захватили заложников. По другим данным, в ресторане находится один человек.