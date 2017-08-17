Слуцкий заявил, что Россия готова помочь в расследовании ЧП в Барселоне

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Россия в случае обращения со стороны Испании окажет всю необходимую помощь и поддержку в расследовании теракта в Барселоне, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя.

Преступник, по предварительным данным, скрылся. Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах.

"Предложение России о создании единой международной антитеррористической коалиции в силе и, как показывает жизнь, все еще актуально, к сожалению. Уверен, что наша страна в случае соответствующего обращения со стороны испанских правоохранительных органов окажет всю необходимую помощь и поддержку для расследования этого чудовищного преступления", — сказал Слуцкий журналистам.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Теракт в центре Барселоны: микроавтобус въехал в толпу

Политик подчеркнул, что такие события вновь показывают, что заигрывание с терроризмом крайне опасно.

"К таким новостям невозможно привыкнуть, всегда испытываешь боль и потрясение. И всегда один и тот же вопрос: сколько нужно еще невинных жертв, чтобы западные политики поняли, что международный терроризм не остановится и заигрывание с ним в угоду своим геополитическим интересам крайне опасно? С террористами нужно бороться только сообща, всем миром", — подытожил он.