Очевидец: водитель в Барселоне ехал зигзагами, чтобы сбить больше людей

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости. Водитель автомобиля, совершивший наезд на толпу людей в Барселоне, специально вел машину зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей, рассказал ставший очевидцем трагедии французский турист в эфире телеканала BFMTV.

"Я видел, как водитель вел машину зигзагами, стараясь нанести как можно больший урон", — рассказал француз. Он отметил, что в начавшейся панике вместе с другими людьми бросился бежать и укрылся в одном из близлежащих ресторанов.

По словам туриста, спустя некоторое время после нападения в районе были слышны звуки, похожие на выстрелы. "Сейчас мы по-прежнему находимся в ресторане за закрытыми дверями и шторами", — сказал он.

В четверг в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу. Полиция рассматривает версию теракта. По данным СМИ, погибли 13 человек, по меньшей мере 20 ранены. Район оцеплен, закрыта станция метро и магазины. Власти рекомендуют людям не приближаться к месту происшествия.