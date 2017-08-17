ЦРУ предупреждало полицию Каталонии о возможном теракте в Барселоне

Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Пострадавший в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало полицию Каталонии о возможной террористической атаке на улице Рамбла в Барселоне, сообщает газета Periodico.

"ЦРУ предупреждало полицию Каталонии два месяца назад о том, что Барселона, а именно улица Рамбла, может стать местом террористической атаки, как та, что произошла сегодня вечером" — пишет газета, не уточняя источник информации.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя микроавтобуса.

Преступник, по предварительным данным, скрылся. Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. МИ сообщают о пострадавших и жертвах.

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