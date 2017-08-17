Очевидец: россияне, которые были на месте ЧП в Барселоне, в безопасности

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Группа российских туристов, посещавшая в четверг в момент атаки на прохожих центр Барселоны, покинула место ЧП и находится в безопасности, рассказал РИА Новости один из очевидцев, россиянин Александр.

В четверг в районе пешеходной улицы Рамбла в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу. Полиция рассматривает версию теракта. По данным СМИ, погибли 13 человек, по меньшей мере 20 ранены. Район оцеплен, закрыта станция метро и магазины. Власти рекомендуют людям не приближаться к месту происшествия.

"Мы находились в квартале от того, что произошло. Были с женой на экскурсии в Барселоне. После прогулки стояли на углу улицы. И вдруг увидели бегущую на нас толпу. Мы тоже побежали. Пока бежали, слышал, что на испанском кричали что-то похожее на русское "теракт", — рассказал очевидец.

По его словам, непосредственно в момент ЧП российские туристы находились в разных точках на площади Каталунья, с которой начинается улица Рамбла.

"Вначале была паника, не знали, куда бежать. Всю группу разбросало по площади. Потом быстро приехал наш автобус, мы запрыгнули в него и уехали из центра. Сначала было замешательство, сейчас шок", — рассказал он. Пострадавших он не видел, но когда автобус отъезжал от площади, туристы слышали "хлопки".

Еще двое туристов в момент атаки находились в кафе на улице Рамбла. "Они сидели в Hard Rock cafe, которое находится метрах в 30-50 от места событий. Их не выпускали оттуда по причине безопасности. Нам пришлось уехать без них", — рассказал Александр.

По его словам, он слышал телефонный разговор гида с этими людьми. Гид заверил их, что для них есть такси, которое довезёт их до гостиницы. Сейчас они уже добираются в свой отель в пригороде Барселоны. Остальная часть группы направляется на экскурсионном автобусе в свои гостиницы, в течение получаса туристы рассчитывают оказаться в номерах.