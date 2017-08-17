Порошенко назначил нового представителя президента Украины в Крыму

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму, сообщается в четверг на его сайте.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Представительство президента Украины в Крыму находится в Херсоне, ранее этот пост занимала Наталья Попович.

"Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым", — говорится в сообщении.

Первым заместителем Бабина Порошенко назначил Изету Гданову. Он считает, что новоназначенные чиновники должны работать над вопросом возвращения Крыма.

Помимо этого, Порошенко поручил подготовить изменения в структуре постоянного представительства президента Украины в Крыму и включить в нее должность по вопросам защиты прав крымско-татарского народа.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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