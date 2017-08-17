Подозреваемый в наезде на толпу в Барселоне мог скрыться на другой машине

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Один или несколько подозреваемых в наезде на прохожих в Барселоне могли скрыться на другом микроавтобусе, полиция ведет поиск автомобиля, сообщает издание El Periodico со ссылкой на полицию.

Предположительно второй микроавтобус злоумышленники взяли в аренду.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя.

Преступник, по предварительным данным, скрылся. Сообщается, что два вооруженных человека, которые могут быть причастны к нападению, забаррикадировались в одном из ресторанов. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах.

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