СМИ: при наезде фургона на толпу в Барселоне погибли 13 человек

Автомобиль спецслужб в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Автомобиль спецслужб в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

РИА НОВОСТИ. ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 13 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЕЗДА МИКРОАВТОБУСА НА ПЕШЕХОДОВ В БАРСЕЛОНЕ — РАДИОСТАНЦИЯ CADENA SER В TWITTER

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