СМИ: полиция разыскивает двух человек в связи с нападением в Барселоне

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МАДРИД 17 авг — РИА Новости. Полиция разыскивает двух человек по подозрению в наезде на пешеходов в Барселоне, сообщает газета Vanguardiа.

Ранее сообщалось о том, что один или два человека забаррикадировались в турецком ресторане в Барселоне и захватили заложников. По другим данным, в ресторане находится один человек.

Правоохранительные органы разыскивают также второй фургон, который могли использовать преступники.

Правоохранительные органы подтвердили, что есть жертвы, один погиб и около 20 человек ранены.

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