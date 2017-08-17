Очевидцы слышали "хлопки" около места ЧП в Барселоне

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Туристы в центре Барселоны слышали хлопки около места ЧП в Барселоне, рассказал РИА Новости россиянин Александр, приехавший на экскурсию в центр города.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом.

По его словам, группа россиян из разных отелей приехала на автобусе в район площади Каталунья, о которой начинается улица Рамбла. Когда экскурсия уже закончилась, туристы находились в разных точках площади и Рамбла. Неожиданно началась паника, туристы побежали с улицы Рамбла. Россиянам удалось найти свой автобус и уехать с площади.

"Когда сели в автобус и отъехали от места, слышали хлопки", — рассказал РИА Новости турист.