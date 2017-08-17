Мэр Парижа выразила слова поддержки властям Барселоны в связи с терактом

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

ПАРИЖ, 17 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Мэр Парижа Анн Идальго выразила слова поддержки властям испанской Барселоны после инцидента в районе площади Рамбла, где микроавтобус врезался в толпу людей.

"Грусть и возмущение в связи с терактом, который только что произошёл в Барселоне. Моя поддержка пострадавшим и их близким", — написала Идальго в своём аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Tristesse et indignation face à l'acte terroriste qui vient de survenir à #Barcelone. Tout mon soutien aux victimes et à leurs proches. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 августа 2017 г.

Она отметила, что Барселона и Париж — города "любви и толерантности". "Эти ценности более сильные, чем этот подлый и трусливый терроризм", — подчеркнула мэр.

Она также выразила слова поддержки своему коллеге — мэру Барселоны, и всем жителям города. "Парижане с вами", — добавила Идальго.

Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция квалифицировала это ЧП как теракт. Правоохранители также сообщили об одном погибшем и 20 пострадавших в результате инцидента.