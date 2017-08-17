"Турпомощь" пока не получала информацию о пострадавших в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ассоциация "Турпомощь" пока не получала данных о том, есть ли россияне среди пострадавших в результате инцидента в Барселоне, однако сейчас в столице Каталонии, по данным ассоциации, может находиться несколько тысяч граждан России, сообщил РИА Новости глава "Турпомощи" Александр Осауленко.

Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла, есть раненые. СМИ также сообщили о двоих погибших в результате инцидента, но эта информация официально не подтверждена. Водитель сбежал с места происшествия, полиция его ищет. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. На место прибыли кареты скорой помощи. Полиция квалифицировала это ЧП как теракт, сообщало агентство Франс Пресс.

"Данных о пострадавших пока никаких нет. О ситуации слышали, но информации от туроператоров пока нет, от консульства тоже, пока консульство разбирается, есть там россияне или нет", — сказал Осауленко, уточнив также, что ни звонков, ни жалоб от туристов в "Турпомощь" также не поступало.

"Пока ситуация только произошла, еще сами операторы не в курсе, информации пока не поступало никакой", — пояснил он.

В то же время, по оценке Осауленко, в Барселоне сейчас может находиться несколько тысяч граждан РФ. "Россиян, если брать саму Барселону, несколько тысяч точно может быть", — сообщил он.