Очевидец рассказал подробности о наезде микроавтобуса на толпу в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Один из очевидцев ЧП в Барселоне, россиянин Александр Киселев рассказал РИА Новости, что сначала люди подумали, что происходящее – шутка, но потом всех охватила паника, пришлось бросить двух человек из туристической группы в кафе, откуда их не выпускали по соображениям безопасности.

В четверг днем в районе пешеходной улицы Рамбла минивэн въехал в толпу, есть раненые, сообщает телеканал 24 Horas. Полиция подтверждает факт инцидента. Район оцеплен, закрыта станция метро и магазины. Власти рекомендуют людям не приближаться к месту происшествия.

"Мы находились в квартале от того, что произошло. Были с женой на экскурсии в Барселоне. После прогулки стояли на углу улицы. И вдруг увидели бегущую на нас толпу. Мы тоже побежали. Пока бежали, слышал, что на испанском кричали что-то похожее на русское "теракт", — рассказал РИА Новости Киселев.

По его словам, сначала туристы "подумали, что шутка какая-то".

"Но потом, когда увидели много полицейских машин, поняли, что всё серьёзно", — рассказал Киселев.

В момент ЧП группа российских туристов была в разных точках площади Каталунья, с которой начинается улица Рамбла. "Вначале была паника, не знали, куда бежать. Всю группу разбросало по площади. Потом быстро приехал наш автобус, мы запрыгнули в него и уехали из центра. Сначала было замешательство, сейчас шок", — поделился он. Никого из пострадавших он не видел.

Двое туристов в момент атаки находились в кафе на улице Рамбла. "Их не выпускали оттуда по причине безопасности. Нам пришлось уехать без них. На данный момент они на такси добираются в безопасное место", — рассказал он.