Опубликовано видео с места наезда фургона на толпу в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В сети появилось видео с места наезда микроавтобуса на толпу в Барселоне. Запись опубликовал журналист Fox News Кевин Ринкон в своем аккаунте Twitter.
VIDEO: The scene after a terrorist attack in Barcelona pic.twitter.com/o4g7bynhCo — @BakarySonko— Shawn McKenzie 🇺🇸 (@SMcK17) 17 августа 2017 г.
На кадрах видно, что передняя часть машины сильно повреждена. Улица перекрыта, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны в районе пешеходной улицы Рамбла. По предварительным данным, погибли два человека, еще 20 пострадали. Полиция назвала случившееся терактом.