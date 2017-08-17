Опубликовано видео с места наезда фургона на толпу в Барселоне

Полицейские автомобили в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне

Полицейские автомобили в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В сети появилось видео с места наезда микроавтобуса на толпу в Барселоне. Запись опубликовал журналист Fox News Кевин Ринкон в своем аккаунте Twitter.

VIDEO: The scene after a terrorist attack in Barcelona pic.twitter.com/o4g7bynhCo — @BakarySonko — Shawn McKenzie 🇺🇸 (@SMcK17) 17 августа 2017 г.

​На кадрах видно, что передняя часть машины сильно повреждена. Улица перекрыта, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны в районе пешеходной улицы Рамбла. По предварительным данным, погибли два человека, еще 20 пострадали. Полиция назвала случившееся терактом.