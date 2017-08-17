СМИ: при наезде автомобиля на пешеходов в Барселоне погибли два человека

Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. По предварительным данным, два человека погибли в результате наезда микроавтобуса на прохожих в Барселоне, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на СМИ.

Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция квалифицировала это ЧП как теракт, сообщало агентство Франс Пресс. Преступник, по предварительным данным, скрылся.

Как рассказывают свидетели, на которых ссылается газета El Pais, водитель проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск.

Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Точное число раненых на данных момент неизвестно, СМИ сообщали о 20 пострадавших.