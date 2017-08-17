Двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны

Наезд микроавтобуса на толпу в Барселоне (6)

Место наезда автомобиля на толпу в центре Барселоны

Место наезда автомобиля на толпу в центре Барселоны

РИА НОВОСТИ. ДВОЕ ВООРУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ ПРОНИКЛИ В ОДИН ИЗ РЕСТОРАНОВ БАРСЕЛОНЫ ПОСЛЕ НАЕЗДА ПИКАПА НА ПЕШЕХОДОВ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА — РЕЙТЕР