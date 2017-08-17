СМИ: полиция Барселоны назвала наезд микроавтобуса на толпу терактом

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Полиция Барселоны квалифицировала наезд автомобиля на прохожих в Барселоне как теракт, передает в четверг агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее подтвердила факт инцидента. Район оцеплен, закрыто метро и магазины.

Точное число раненых на данных момент неизвестно. СМИ сообщали о по меньшей мере 20 пострадавших.

Власти рекомендуют не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты "скорой помощи", медики оказывают помощь пострадавшим.

Как рассказывают свидетели, на которых ссылается газета El Pais, водитель проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск.

Ранее, по сообщениям местной прессы, власти считали, что речь идет не о теракте, а о наркоторговце, который въехал в толпу людей. Официально версия не была подтверждена.