При наезде автомобиля на пешеходов в Барселоне пострадали 20 человек

Наезд микроавтобуса на толпу в Барселоне (6)

Место наезда автобуса на пешеходов в Барселоне

Место наезда автобуса на пешеходов в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. По меньшей мере 20 человек пострадали при наезде пикапа на прохожих в испанской Барселоне, сообщает издание El Periodico.

Total panic — we are all getting pushed back- la Ramblas pic.twitter.com/1MwYLfFZJc — Aamer Anwar (@AamerAnwar) 17 августа 2017 г.

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Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция сообщила о нескольких пострадавших. Зона, где произошел инцидент, оцеплена, закрыта станция метро и магазины.

Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при инциденте в Барселоне.