Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Барселоне

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Ростуризм находится на связи с ситуационным центром МИД РФ в связи с инцидентом в Барселоне и в настоящий момент выясняет, есть ли среди пострадавших россияне, сообщила РИА Новости советник главы ведомства Светлана Сергеева.

Испанские СМИ в четверг сообщают, что микроавтобус врезался в толпу людей в центре Барселоны, есть пострадавшие.

"Ростуризм находится на связи с ситуационным центром МИДа и выясняет, есть ли среди пострадавших (в Барселоне — ред.) россияне", — сказала Сергеева.

Она добавила, что Барселона является одним из популярных направлений отдыха у россиян в это время года.

"Безусловно, сейчас разгар сезона, и Барселона является одним из привлекательных мест для российских туристов. Но сколько их точно — надо узнавать", — сказала советник главы Ростуризма.

Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona pic.twitter.com/72LLRmJjRk — Jordi Perez Colome (@jordipc) 17 августа 2017 г.

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